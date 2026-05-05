Köse: 'Eğitim ailede başlar. Boşluk büyürse risk de büyüyor'

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, annenin iş hayatı nedeniyle evden uzak kaldığı durumlarda çocukların kendi başlarına büyüdüğüne dikkat çekerek, "Ailedeki eğitim zayıflarsa çocuklar yönsüz kalabilir. Bu boşluk, güçlü okul-aile iş birliğiyle doldurulmalı, şiddet ise asla çözüm değildir" dedi.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, çocuk eğitiminde ailenin belirleyici rolüne dikkat çekerek, modern yaşam şartlarının yeni riskler doğurduğunu söyledi. Özellikle annenin iş hayatında aktif rol almasının ekonomik açıdan önemli olduğunu belirten Köse, bu durumun çocukların gelişim sürecinde bazı boşluklar oluşturabildiğini ifade etti.

Köse, "Anne figürü çocuk gelişiminde kritik bir yere sahiptir. Annenin evden uzak olduğu ve çocukların kendi başlarına büyümek zorunda kaldığı ortamlarda yönlendirme eksikliği ortaya çıkabiliyor. Bu durum hem akademik başarıyı hem de sosyal gelişimi olumsuz etkileyebilir" dedi.

Ailede başlayan eğitimin zayıf kalmasının çocukları farklı risklerle karşı karşıya bırakabileceğini vurgulayan Köse, çözümün şiddet değil, daha güçlü bir eğitim ve rehberlik sistemi olduğunu söyledi. Köse, "Eğitim ailede başlar. Eğer bu süreçte eksiklik varsa, okul devreye daha etkin girmeli. Rehberlik hizmetleri güçlendirilmeli, öğretmen-aile iletişimi artırılmalıdır. Ancak hangi şartta olursa olsun şiddet asla bir çözüm değildir" ifadelerini kullandı.

Okullarda güvenliğin artırılması, çocukların bireysel takibinin yapılması ve ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine değinen Köse, toplumsal yapının korunması için kurumların birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Köse, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak aile, okul ve toplum üçgenini sağlam kurmalıyız. Çocukların yalnız büyümesine izin vermemeli, onları doğru yönlendirecek mekanizmaları güçlendirmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı