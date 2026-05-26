Haberler

Karaçoban'da anlamlı sergi

Karaçoban'da anlamlı sergi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı sergi açıldı. Sergiden elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak.

Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Kopal köyü Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan, "Çocuklar için bir adım, gelecek için büyük bir iz" temalı sergi ziyaretçilerini ağırladı.

Öğrencilerin yıl boyunca emek vererek hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergide Çocuk Gelişimi Sergisi, Müzeler Haftası Müze Sergisi ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Sergisi ziyaretçilerle buluştu.

Eğitim, kültür, sanat ve üretimin bir araya geldiği etkinlikte öğrencilerin el emeği ürünleri ve özgün çalışmaları sergilendi.

Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, serginin yalnızca bir yıl sonu etkinliği olmadığı, öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci, üretkenliği ve toplumsal duyarlılığını yansıtan anlamlı bir çalışma olduğu ifade edildi. Sergiden elde edilecek giriş gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacak olması ise etkinliğe ayrı bir anlam katıyor. Dayanışma ve kardeşlik mesajı taşıyan organizasyonun, öğrencilerde yardımlaşma ve farkındalık bilincini güçlendirmesi hedefleniyor.

Sergiye, İlçe Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Karakurt, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katılım sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taşıyıcı annelik davasında babaya hapis cezası! DNA testi gerçeği ortaya koydu

Taşıyıcı anne davasında hapis cezası! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak

Dünyaya net mesaj: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor