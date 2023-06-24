Konyaaltı Belediyesi Gençler İçin 'Yaza Merhaba' Konseri Düzenledi

Konyaaltı Belediyesi, eğitim-öğretim yılını geride bırakan gençler için Hayatpark'ta 'Yaza Merhaba' konseri düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi'nin "Sandalyeni al, eğlenceye katıl" sloganıyla düzenlediği Yaza Merhaba konserine çok sayıda vatandaş katıldı. Konser, yaz aylarının gelişiyle birlikte yeniden açık hava etkinliklerinin adresi haline gelen Hayatpark'ta yapıldı. Dört müzik grubunun sahne aldığı konser için yüzlerce vatandaş, yanlarında getirdikleri sandalyeler ile konser alanını doldurdu. Saat 19.00'da Grup Santral'in sahnesiyle başlayan konser, sırasıyla The Preachers, Grup Sekizbeş ve White Magic ile devam etti.

Hayatpark'ın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok keyifli konserlere ev sahipliği yapacağını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Yoğun geçen bir yılın ardından özellikle gençlerimizin böyle bir etkinliğe ihtiyaçları olduğunu düşünerek onları yaza merhaba konseri ile buluşturduk. Sahne alan müzik gruplarına ve konsere katılan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Hayatpark'ta yaz boyunca açık hava etkinliklerimiz devam edecek" dedi.