Konya'da bulunan Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mezun olduklarında kendi alanlarında kolaylıkla iş sahibi olabiliyor. Ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı başta olmak üzere kimya teknolojisi ile grafik ve fotoğraf alanında eğitimler veren okul, sektörün ara eleman ihtiyacını karşılıyor.

Konya'da bu liseyi bitiren işsiz kalmıyor

KONYA - Konya'da bulunan Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hem teorik hem de modern atölye donanımlarıyla aldıkları pratik eğitimler sayesinde mezun olduklarında kendi alanlarında kolaylıkla iş sahibi olabiliyor.

Türkiye'nin önemli ayakkabı üretim merkezlerinden olan Konya'da, sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak için açılan okulda eğitim alan öğrenciler, mezun olduktan sonra iş hayatına çok daha hızlı ve kolay adım atabiliyor. Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi içerisinde bulunan okulda ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı başta olmak üzere kimya teknolojisi ile grafik ve fotoğraf alanında eğitimler veriliyor. Ayakkabı sektörünün yoğun olduğu sanayi ile iç içe eğitim almanın avantajından yararlanan öğrenciler mesleği uygulamalı olarak öğreniyor.

Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İlker Özer, okulun bir meslek lisesinde olması gereken modern atölye ve donanımlarıyla öğrencilerin ve Konya'nın özellikle Konya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nin ara eleman ihtiyacını karşılamak için 2010 yılında mesleki eğitim merkezi olarak kurulduğunu, o günden bugüne de eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Okulun 2015 yılında meslek lisesi olduğunu anlatan İlker Özer, okulun daha sonraki yıllarda da proje okulu olarak Konya'ya hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti. Özer, "2022-2023 öğretim yılından itibaren yeni binasının hizmete girmesiyle çok daha iyi imkanlarla ve öğrenci kapasitesini artırmasıyla öğrenci sayımızın ve eleman ihtiyacımızın karşılanması için daha yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik. İnşallah öğrenci sayımızı da 2023-2024 eğitim öğretim yılında artırmak suretiyle sanayimize daha fazla hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Elemanın okuldan yetişerek sanayinin hizmetine sunulması önem arz etmekte"

Okulda 3 alan olduğunu aktaran Özer, "Bizim ana alanımız ayakkabı ve saraciye teknolojisi. Bunun yanında kimya teknolojisi ile grafik ve fotoğraf alanlarımız da mevcut. Öncelik verdiğimiz alan da ayakkabı alanı. Sektör çok geniş. Türkiye'deki ayakkabı üretiminin yaklaşık 3'te 1'inin yapıldığı bir sanayinin içerisindeyiz. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan elemanın da okuldan yetişerek sanayinin hizmetine sunulması büyük önem arz etmekte. Bu nedenle ayakkabı saraciye alanımızdaki öğrenci sayımızı ve nitelikli iş gücünü artırmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı artırmak amacındayız. Görevimizin bu olduğunu biliyoruz. Öğrenciler eğitilirken aynı zamanda üretim de yapılıyor. Dolayısıyla üreterek öğrenme en iyi öğrenmedir diye düşünüyoruz. Öğrenmenin 2 ayağı var. Birincisi okulda olan, ikincisi de sanayi-okul iş birliğiyle olan. Biz her ikisini de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Her 3 alanımızda da işsiz kalmak söz konusu değil"

Okulun ortaokul sonrası sınavlarla öğrenci aldığını anlatan Özer, "Alanlarımızdan kimya teknolojisi ile grafik ve fotoğraf alanımız puanla öğrenci alıyor. Ayakkabı saraciye alanımız ise puanla almıyor. Daha çok yetenekli, el becerisi olan öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Ayakkabıda 120 kontenjanımız var. 30 kimya alanımızda, 30 da grafik ve fotoğraf alanında kontenjanımız var. Burada önemli olan nokta mesleği öğrendikten sonra işsiz kalmamak. Bizim her 3 alanımızda da işsiz kalmak söz konusu değil. Ama özellikle ayakkabı ve saraciye alanımız öğrencilere bursun sağlandığı, bolca burs verilen ve aynı zamanda mezuniyet sonrası iş garantisi olan bir alanımızdır. Öğrencilerimiz 3. sınıftan itibaren kendi harçlıklarını kazanmaya başlar. 3. sınıfa kadar da öğrencilerimizi bursla destekleriz. Çünkü alanlarımızda öğrenciler staja gitmeye başladıkları andan itibaren staja gittikleri işletmelerde ücret alır. Bu da yaklaşık bir asgari ücretin en az 3'te 1'i kadar bir ücrettir. Yani bir öğrencimiz lise 3 ve 4. sınıfta en az 3 bin lira kadar maaş alır. Eğer öğrenci biraz da yetenekliyse işletmeler bu maaşları daha yüksek düzeyde tutabilir" dedi.

Okulun her 3 alanından birinden mezun olan ve yüksek öğrenime gitmek isteyen öğrenciler için imkanın mevcut olduğunu ifade eden Özer, "Türkiye'de tek olan ayakkabı ve saraciye alanı Selçuk Üniversitesi Moda Tasarım Fakültesi bünyesinde 4 yıl önce açıldı. İlk mezunlarını bu sene verecek. Oradan mezun olan öğrenciler de okullarımızda ve üniversitede akademisyen, öğretmen olma şansına sahip olacaklar. Aynı zamanda 2 yıllık meslek yüksekokullarının ayakkabı alanlarının tümüne avantajlı kayıt imkanıyla gidebilir. Aynı durum kimya teknolojisi ile grafik ve fotoğraf alanımızda da mevcuttur" diye konuştu.