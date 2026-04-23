Kocaköy'de çocuklara "temsili kaymakamlık sertifikası" verildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde kaymakamlık makamına geçen çocuklara "temsili kaymakamlık sertifikası" verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Muhammed Baki Yıldız ve Melek Hafsa Akdemir, kaymakamlık makamına oturdu. Geleceğin teminatı olan çocuklar, bir günlüğüne üstlendikleri bu anlamlı görevde hem heyecan yaşadı hem de sorumluluk bilinci kazandı. Kaymakamlık makamını temsil eden öğrenciler, düşüncelerini ve hayallerini dile getirdi. Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, çocukların 23 Nisan sevincine ortak olarak, geleceğin çocukların ellerinde yükseleceğini söyledi.

Program sonunda Kaymakamı Aydın, makamı emanet alan çocuklara "temsili kaymakam sertifikası" ve hediyelerini takdim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
