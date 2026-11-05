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KMÜ'de düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüne Rektör Gavgalı da katıldı

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KMÜ'de düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüne Rektör Gavgalı da katıldı
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KMÜ'de sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve fiziksel aktiviteyi özendirmek için 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi. Açık Futbol Sahasındaki etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yardımcıları ve personel katıldı; yürüyüş personeli hareketli yaşama teşvik etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ), sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Üniversitenin Açık Futbol Sahasında düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın ve Prof. Dr. Murat Mayda, dekanlar, müdürler ve üniversite personeli katıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yürüyüşte, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi. Üniversite bünyesinde sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve personelin hareketli yaşama teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, yürüyüşün tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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