Haberler

Kızılay'dan yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara sürpriz

Kızılay'dan yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı, ilçedeki yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilere hediye dağıttı, din görevlilerine teşekkür etti. Başkan Kurtoğlu, çocukların mutluluğunun en büyük moral kaynağı olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı, ilçede eğitimlerini sürdüren yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerin sevincine ortak oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, kurslarda görev yapan din görevlilerine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Kızılay Vezirköprü Şubesi'nin ziyaret programı kapsamında Demirciler Camii, Taşkale Kur'an Kursu, Tabakhane Camii, Orta Camii, Çayırbaşı Kur'an Kursu, Çayırbaşı Camii ve Karlık Camii'nde eğitim gören öğrencilerle buluşan ekip, çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretler sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişiminin yanı sıra paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının pekişmesine de katkı sunduğu vurgulandı.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Yaz Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklarımızla buluşmak bizlere büyük moral veriyor. Onların mutluluğunu paylaşmak ve küçük hediyelerle sevindirebilmek bizim için çok değerli. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi adına fedakarca görev yapan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kurtoğlu, Kızılay'ın toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan bir iyilik hareketi olduğunu ifade ederek, "İmkanlarımız doğrultusunda yaz Kur'an kurslarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın yanında olmayı, onların gönüllerine dokunmayı ve sosyal dayanışmayı güçlendiren faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay Vezirköprü Şubesi'nin yaz dönemi boyunca ilçedeki diğer Kur'an kurslarına yönelik ziyaret programlarını sürdüreceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Gerilim zirvede! Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak