Kızılay'dan yaz Kur'an kurslarındaki çocuklara sürpriz

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı, ilçede eğitimlerini sürdüren yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerin sevincine ortak oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılırken, kurslarda görev yapan din görevlilerine de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Kızılay Vezirköprü Şubesi'nin ziyaret programı kapsamında Demirciler Camii, Taşkale Kur'an Kursu, Tabakhane Camii, Orta Camii, Çayırbaşı Kur'an Kursu, Çayırbaşı Camii ve Karlık Camii'nde eğitim gören öğrencilerle buluşan ekip, çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli anlar yaşadı.

Ziyaretler sırasında öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişiminin yanı sıra paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının pekişmesine de katkı sunduğu vurgulandı.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu, çocukların yüzündeki tebessümün kendileri için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Yaz Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklarımızla buluşmak bizlere büyük moral veriyor. Onların mutluluğunu paylaşmak ve küçük hediyelerle sevindirebilmek bizim için çok değerli. Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi adına fedakarca görev yapan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kurtoğlu, Kızılay'ın toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan bir iyilik hareketi olduğunu ifade ederek, "İmkanlarımız doğrultusunda yaz Kur'an kurslarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın yanında olmayı, onların gönüllerine dokunmayı ve sosyal dayanışmayı güçlendiren faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay Vezirköprü Şubesi'nin yaz dönemi boyunca ilçedeki diğer Kur'an kurslarına yönelik ziyaret programlarını sürdüreceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı