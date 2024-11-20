KIZÇEV'den 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü'ne Özel Panel: "Çocuk Hakları Üzerine Uzman Görüşler"
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında KIZÇEV Derneği tarafından düzenlenen "Çocuk Hakları Üzerine Uzman Görüşler" paneli, uzmanların katılımıyla gerçekleşti. Panelde, çocuk hakları ve çocukların güvenli bir geleceğe sahip olmaları için alınması gereken önlemler ele alındı.
Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, etkinlikte yaptığı konuşmada, dijitalleşen dünyada çocuk haklarını korumanın önemine değindi. Çocukların dijital platformlarda karşılaşabilecekleri risklere dikkat çeken Teymur, bu alanda farkındalık oluşturmanın ve somut adımlar atmanın gerekliliğini vurguladı.
Panelin diğer konuşmacıları arasında KIZÇEV Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Görsoylu, psikolog ve yazar Kerem Gümüş, avukat Eylül Elif Gergin ve UCİM Sosyal Hizmet Uzmanı Gülistan Aydın yer aldı. Uzmanlar, çocuk haklarının korunması için toplumsal sorumluluk bilincinin artırılmasının önemini dile getirdi ve çeşitli önerilerde bulundu.
KIZÇEV Derneği, bu tür etkinliklerle çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmayı ve çocuklara daha güvenli bir gelecek sağlama yolunda katkıda bulunmayı hedefliyor.