Kırşehir'de bursluluk sınavına 3 bin 423 öğrenci katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bursluluk sınavına 14 okulda 3 bin 423 öğrenci katıldı.

Sınav; kent genelinde belirlenen 14 okulda gerçekleştirilirken, 2 özel öğrenci ise sınava evlerinde girdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavı kapsamında öğrenciler, sabah saatlerinde sınav merkezlerine gelerek sınav heyecanı yaşadı. Öğrenci velileri ise okul bahçesinde bekledi. Sınav süresi ise 100 dakika olarak başladı.

Öte yandan, bursluluk sınavı sonuçlarının 1 Haziran tarihinde açıklanacağı bildirildi. - KIRŞEHİR

