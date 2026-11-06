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Kırıkkale'de Mehmet Ali Eren İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

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Kırıkkale'de Mehmet Ali Eren İlkokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Eren İlkokulu öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimde temel trafik kuralları ve güvenli davranışlar teorik ve uygulamalı anlatıldı, çocukların küçük yaşta bilinç kazanması amaçlandı.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Mehmet Ali Eren İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim programı düzenlendi. Programda öğrencilere trafik bilinci, temel trafik kuralları ve trafikte güvenli davranış biçimleri anlatıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri sağlandı. Eğitimde, çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanmaları ve trafikte güvenli hareket etmeleri amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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