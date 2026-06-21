Haberler

YKS'ye saniyeler kala yetişti: Güvenlik görevlisi motosikletiyle sınava ulaştırdı

YKS'ye saniyeler kala yetişti: Güvenlik görevlisi motosikletiyle sınava ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te YKS'nin ikinci oturumu AYT'de bir öğrenci güvenlik görevlisinin motosikletiyle sınava yetiştirildi. Bazı adaylar takılarını çıkarmak zorunda kalırken, cep telefonuyla girmek isteyen bir öğrenci telefonunu arkadaşına teslim ederek sınava alındı.

Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Geç kalma riski yaşayan bir aday güvenlik görevlisinin motosikletiyle sınav merkezine ulaştırılırken, bazı öğrenciler takılarını çıkarmak zorunda kaldı. Cep telefonuyla sınava girebileceğini düşünen bir aday ise telefonunu arkadaşına teslim ettikten sonra sınava alındı.

Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) nedeniyle adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Sınava yetişebilmek için zamanla yarışan öğrenciler okul girişlerinde yoğunluk oluşturdu.

İmdadına güvenlik görevlisi yetişti, sınava geç kalmadı

Geç kalma riski yaşayan bir öğrenci, güvenlik görevlisinin motosikletiyle sınav merkezine ulaştırıldı. Son saniyelerde okul kapısına ulaşan aday, sınava girmeyi başardı. Sınav öncesinde, bir öğrencinin zincir kolyesini son anda çıkarmaya çalıştığı ve işlemin ardından sınav salonuna giriş yaptığı görüldü.

Cep telefonu ile sınava girmek istedi

Öte yandan, cep telefonuyla sınava girebileceğini düşünen bir aday, giriş noktasında görevliler tarafından içeri alınmadı. Telefonunu dışarıda bekleyen arkadaşına teslim eden aday, daha sonra yeniden giriş yaparak sınava katıldı.

Sınav süresince okul bahçeleri ve çevresinde aileler ise heyecanlı bekleyişini sürdürdü. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı

Milletvekiline 70 milyon liralık telefon tuzağı! Yakayı ele verdiler
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! 'Gel gömü var' diye çağırmış

94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık

Barış'tan ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi