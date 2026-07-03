Kilis'te traktör ve tarım araçlarına trafik denetimi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaları önlemek, can kayıpları ve ağır yaralanmaları en aza indirmek amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, can kayıpları ile ağır yaralanmaların en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Kent genelinde yürütülen çalışmalarda traktör ve tarım aracı sürücülerine yönelik trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde sürücülere trafik kuralları, reflektör ve aydınlatma sistemlerinin kullanımı, görünürlüğün artırılması ile güvenli sürüş konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı