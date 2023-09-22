Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Aile Çalıştayı'nda sosyal sorunların tespiti ve çözümü ele alındı.

- Kilis'te Aile Çalıştayı düzenlendi

KİLİS - Sosyal sorunların tespiti ve çözümü ile ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen konferansta sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen aile çalıştayı'nda, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması konuları ele alındı. Çalıştayda, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte çeşitli oturumlar gerçekleşti.