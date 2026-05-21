Keşan'da "Mesleki Eğitim Şenliği"

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi' kapsamında düzenlenen Mesleki Eğitim Şenliği, düğün salonunda yapılan açılışla başladı. Müdür Sercan Kemik, mesleki eğitimin önemini vurgularken, öğrenciler stantlarda hünerlerini sergiledi.

İlçedeki bir düğün salonunda açılışı gerçekleştirilen "Mesleki Eğitim Şenliği"nde konuşan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, "Dünyanın hızla değiştiği bir çağda artık bilgi kadar beceri de önemlidir. Üreten, tasarlayan, geliştiren ve uygulayan bireyler yetiştirmek zorundayız. İşte mesleki eğitim tam da bu noktada ülkemizin kalkınmasında stratejik bir rol üstlenmektedir. Meslek liselerimiz artık sadece diploma veren kurumlar değildir. Meslek liselerimiz; üreten okullar, teknolojiyle iç içe eğitim merkezleri, girişimcilik ruhunun geliştiği yaşam alanlarıdır" dedi.

Mesleki eğitimin üretime, teknolojiye, sanata ve geleceğe açılan güçlü kapısını birlikte keşfetmek, öğrencilerimizin emeklerini yakından görmek ve meslek liselerinin çalışmalarını tanıtmanın amaçlandığı şenlikte meslek lisesi öğrencileri, açtıkları stantlarda hünerlerini sergiledi. - EDİRNE

