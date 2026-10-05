KBÜ Rektörü Kırışık, TEKNOFEST'te TÜBA Başkanı Şeker ile görüş alışverişinde bulundu

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TEKNOFEST kapsamında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile görüşerek bilim, yükseköğretim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, TEKNOFEST kapsamında Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile bir araya geldi, festival alanında öğrencilerle sohbet etti.

TEKNOFEST kapsamında temaslarını sürdüren Kırışık, festival alanında farklı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi.

Bu kapsamda TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile görüşen Kırışık, üniversitelerin bilimsel araştırma ve yenilikçi çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemindeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kırışık, festival alanındaki ziyaretleri kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen hafızlık öğrencileriyle de bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Kırışık, eğitim hayatları ve ilgi alanları hakkında bilgi aldı.

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik çalışmaların gençler tarafından yakından görülmesinin önemine dikkati çeken Kırışık, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Festival alanındaki farklı stantları da ziyaret eden Kırışık, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı