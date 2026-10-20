KBÜ ev sahipliğindeki UFEST'te uydu, 5G ve demir yolu yenilikleri tanıtılıyor

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Ulaşım Festivali UFEST başladı.

Karabük Üniversitesinde düzenlenen UFEST'te uydu teknolojileri, 5G ve demir yolu ulaşımı gibi alanlardaki yenilikler tanıtılıyor. Festival kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da öğrencilerle bir araya gelecek.

Üniversitenin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi fuaye alanında kurulan stantları ziyaret eden öğrenciler, ulaştırma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği festivalde uydu teknolojileri, 5G ve demir yolu ulaşımı başta olmak üzere farklı alanlardaki teknolojik yenilikler tanıtılıyor. Ziyaretçiler, stantlarda ilgili kurumların çalışmaları ve sektördeki gelişmeler hakkında bilgi alıyor.

Festival kapsamında 20 Ekim Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı programda katılımcılarla buluşacak.

KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek programda, Türkiye'nin ulaştırma alanındaki hedefleri ve gelecek vizyonunun ele alınması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı