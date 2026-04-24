KBÜ'de 'Çekirdekten Geleceğe' barista akademisi düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen barista akademisinde öğrenciler, üçüncü nesil kahve demleme tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi.

Karabük Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 6. Dönem programı kapsamında "Çekirdekten Geleceğe Sürdürülebilir Barista Akademisi"ne ev sahipliği yaptı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi ile Turizm Araştırma Geliştirme Kulübü iş birliğinde Üniversite Evi'nde gerçekleştirilen akademide, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı İrfan Yurt ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Mustafa Yılmaz eğitmen olarak yer aldı.

Katılımcılara V60, Chemex, Aeropress ve Syphon gibi üçüncü nesil kahve demleme yöntemleri ile espresso bazlı içecek hazırlama süreçleri ve süt tekstürizasyonu uygulamalı olarak anlatıldı.

Program kapsamında ayrıca "sıfır atık" yaklaşımı doğrultusunda kahve posalarının geri dönüşümüne yönelik uygulamalara yer verilerek çevre bilincinin artırılması hedeflendi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, ÜNİDES kapsamında bugüne kadar 161 projenin hayata geçirildiğini belirterek desteklerin artarak sürdüğünü ifade etti.

Programa Safranbolu Turizm Fakültesi Dekanı Hüseyin Avni Kırmacı ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Program sonunda katılımcılara katılım belgeleri verildi. - KARABÜK

