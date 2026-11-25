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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) akademisyenlerin yapay zeka araçlarını eğitim, araştırma ve bilimsel üretim süreçlerinde etkin ve etik kullanmalarını desteklemek amacıyla başlatılan eğitim programı devam ediyor.

Karabük Üniversitesinde beş fakültede düzenlenen eğitimlerde, yapay zeka araçlarının akademik araştırma, yazım ve literatür tarama süreçlerinde kullanımı ele alındı.

Program kapsamında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, İlahiyat, Orman, İktisadi ve İdari Bilimler ile İşletme fakültelerinde akademik personele yönelik oturumlar düzenlendi.

Eğitimlerde üretken yapay zeka araçlarının akademik çalışmalarda kullanımı, yapay zeka destekli yazım uygulamaları ve bilimsel araştırmalarda yeni teknolojilerden yararlanma konuları ele alındı.

Oturumlarda ayrıca farklı araç ve kaynakların yapay zeka sistemleriyle entegre edilmesine imkan sağlayan Model Context Protocol (MCP) teknolojisi ve bu teknolojiyle derinlemesine literatür araştırması yürütme yöntemleri anlatıldı.

Akademisyenlerin soru ve katkılarıyla interaktif şekilde gerçekleştirilen eğitimlerle, üniversite personelinin yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi ve teknolojilerin bilimsel çalışmalara bilinçli, etkin ve etik ilkeler doğrultusunda entegre edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı