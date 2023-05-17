Kayseri Üniversitesi 5. kuruluş yıldönümünü kutluyor

Uygulama ve proje odaklı üniversite misyonu ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasına yer alan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ), 5. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Bünyesinde 5 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu, 1 Enstitü ve 11 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunan Kayseri Üniversitesi, öğrencilere verdiği eğitim-öğretim hizmeti ve bilimsel faaliyetleri dışında toplum yararına projeler üretmeye, bulunduğu Kayseri'nin ve Türkiye'nin gelişimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitenin kurucu Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2018 yılı Mayıs ayında kurulan üniversiteler arasında yer alan Kayseri Üniversitesi'nin kısa zaman sürecinde önemli işlere imza atarak yol aldığını kaydetti.

Kayseri Üniversitesi'nin eğitimde, araştırmada ve proje üretiminde öncelikleri ve hedefleri olan bir üniversite olduğunu belirten Rektör Karamustafa, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuruluş yılı itibari ile henüz yeni bir üniversite olmamızla beraber bünyemizdeki okulların kuruluş tarihlerine baktığımızda köklü bir eğitim ve öğretim geçmişine sahip üniversite olduğumuzu da söyleyebilirim. Kuruluşumuz itibari ile daha çok meslek yüksekokulu ağırlıklı bir üniversite olarak gözüksek de yeni açılan fakülte, bölüm ve programlarla eğitim yelpazemiz sürekli genişlemektedir. Bu bağlamda Kayseri Üniversitemiz bir taraftan yatay büyüyerek eğitim ve öğretim faaliyetlerini dinamik bir yapı içerisinde ihtiyaca binaen çeşitlendirirken, dikey büyüyerek de ilgili alanlardaki başta eğitim-öğretim olmak üzere araştırma, yayın ve proje üretimi ile niteliğini her geçen gün ileriye taşımaktadır. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile önümüzdeki yıl öğrenci alımına başlayacak Sağlık Bilimleri Fakültesiyle güçlü bir eğitim alt yapısına sahip Kayseri Üniversitemiz, Develi, Yeşilhisar, İncesu, Bünyan, Pınarbaşı, Tomarza ve Yahyalı ilçelerindeki fakülte ve meslek yüksekokulları başta olmak üzere Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde de sanayimiz ile entegre mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri ile de öğrencilerini en iyi şekilde hayata hazırlamaya çalışmaktadır. Kayseri Üniversitesi olarak kuruluşumuzdan itibaren çalışmalarına başladığımız OSB MYO kuruluş çalışmalarını tamamladık, eğitim ve öğretime başlama sürecine yönelik çalışmalarımızı neticelendirmek üzereyiz. Bu bağlamda, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçireceğimiz OSB MYO'nun kurulmasına ilişkin onay 9 Mayıs 2023 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'ndan çıktı. Sanayi şehri Kayseri'mizde uluslararası yeterlilik ve yetkinlikte insan kaynağını yetiştireceğimiz Kayseri OSB MYO'nun kuruluşu üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Sloganımız olan 'Kampüste Değil, Sahada Eğitim' uygulamasını inşallah Kayseri OSB MYO'da harekete geçirmiş olacağız. Sanayimizle entegre olarak uygulamalı mesleki eğitim modelini burada uygulayarak, sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmiş olacağız. Kayseri Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu'nun binaları tamamlandığında öğrencilerimiz sadece sınıf ortamında ders yapmayacak, mesleğini işletmelerde uygulamalı olarak öğrenmiş olacak. Böylelikle mesleki eğitimlerini uygulamalı şekilde öğrenmiş olan öğrencilerimizin mezuniyet sonrası istihdamları da kolaylaşacaktır. O yüzden OSB MYO projemizi milat proje olarak görmekteyiz. Bizim üniversite olarak bir felsefemiz var. Vatanına, milletine, bayrağına, kültürüne ve tüm öz değerlerine bağlı, Türkiye'yi daha iyiye ve daha ileriye taşımanın istek ve heyecanını sürekli içerisinde barındıracak ülke sevdalısı gençler yetiştirmenin yanında; asli vazifesi olan eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerinin dışında toplum ve ülke yararına sürekli çalışma yapan, öngören, araştıran, geliştiren ve üreten bir üniversite olmak. Bu felsefeyle çıktığımız yolda üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede önemli çalışmalar yaptığımızı söyleyebiliriz. Kalite, akreditasyon ve uluslararasılaşma çalışmalarını da en kısa sürede tamamlayarak geleceğin güçlü ve gelişmiş üniversitesini hep birlikte oluşturacağız. Bu vesileyle üniversitemizin kuruluşundan bu yana geçen beş yıllık sürede tüm üniversite mensuplarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğe birlikte taşımakta olduğumuz Kayseri Üniversitemizin 5. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice 5 yıllara diyoruz." - KAYSERİ