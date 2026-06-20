Kayseri'de polis geç kalan adayları sınava yetiştirmek için seferber oldu

Kayseri'de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona ererken, polis geç kalma riski bulunan öğrencileri sınava yetiştirdi.

YKS'nın ilk oturumu TYT, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de sabah saatlerinde başladı. Öğrenciler sınava girecekleri okulun önüne sabah erken saatlerde gelmeye başladı. Öğrenciler kimlik ve giriş belgesi kontrolünün ardından sınav binalarına alındı. Sınava giren adaylar soruları yanıtlamak için 165 dakika boyunca ter döktü. Polis ekipleri ise sabah sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri sınava gireceği okula ulaştırdı. Çocuğunu sınava yetiştiren polise teşekkür eden bir veli, "Allah, polisimize, askerimize, devletimize zeval vermesin. Motosikletle son anda yetiştirdiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim" dedi.

Sınavının iyi geçtiğini söyleyen 12. sınıf öğrencisi Samet Şahin, "Sınavım harika geçti, çok iyiydi. Matematikten 20 net bekliyorum, hedefim elektrik elektronik mühendisliği" dedi.

Sınavdan çıkan Karin Aksoy ise yarınki AYT'ye hazır olduğunu belirterek, "Sınavım güzeldi ve kolaydı. Sosyal bilimler soruları kolaydı, matematik orta seviyeydi. Kazanmak istediğim bölüm ise hukuk. Kendimi yarınki AYT sınavına hazır hissediyorum" şeklinde konuştu.

Yarın yapılacak YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15' te başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı