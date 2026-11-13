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Kayseri'de 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmenin ara tatili başladı

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Kayseri'de 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmenin ara tatili başladı
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Kayseri'de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başladı. Öğrenciler ve öğretmenler 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

Kayseri'de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün itibariyle başladı. Kayseri'de de bin 152 kurumda eğitim gören 306 bin 819 öğrenci ile 23 bin 228 öğretmen ara tatile girdi. Öğretmenler ve öğrenciler 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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