Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KADEM Eğitim İş Birliği Protokolü İmzaladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında seminerler ve atölyeler düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen iş birliği protokolüne, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KADEM Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu katıldı.

Burada konuşan Öztürk, kentteki sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine önem verdiklerini, KADEM ile de eğitim konularında iş birliği sözleşmesini imzaladıklarını ifade etti.

Karaosmanoğlu da protokol kapsamında seminerler, atölyeler düzenlemeyi planladıklarını belirtti.