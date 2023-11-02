Kavga ediyorlar sandı gerçek çok başka çıktı! Öğrencilerden öğretmenlerine şahane sürpriz

Bir okulda öğretmenlerine sürpriz yapmak isteyen gençler sıra dışı bir yöntem seçti. Sınıfta kavga ediyormuş gibi davranan öğrenciler, öğretmenlerinin bağırmaya başlaması ile sakladıkları çiçeği çıkararak takdim ettiler. O esnada öğretmenin büyük şaşkınlık yaşadığı gözlendi.

Öğretmenleri için sıra dışı bir sürprize imza atmak isteyen öğrenciler, hem başvurdukları yöntem hem de oyunculuk yetenekleriyle büyük beğeni topladılar.

ÖĞRETMEN NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Kavga ediyormuş gibi üst üste çıkan öğrenciler, sınıfa giren öğretmenin bağırmaya başlaması ile altlarında sakladıkları çiçeği çıkarıp takdim ettiler. O anlarda büyük şaşkınlık yaşayan öğretmenin duygulandığı gözlendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasında girdi.