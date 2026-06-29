Kastamonu Üniversitesi Ar-Ge Fikir Yarışmasında en fazla ödül alan ikinci üniversite oldu

Kastamonu Üniversitesi, UDHAM tarafından düzenlenen 4. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması'nda yedi ödül kazanarak en fazla ödül alan ikinci üniversite oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından lkarayolu, demiryolu, denizcilik, haberleşme ile havacılık-uzay kategorilerinde düzenlenen 4. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması'nda Türkiye genelindeki 87 üniversiteden 816 öğrenci, toplam 575 proje ile katıldı. Gençlerin araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönlendirilmesi ve ulaştırma sektörünün geleceğine katkı sunacak yenilikçi fikirlerin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda Kastamonu Üniversitesi, kazandığı yedi ödülle öne çıkan üniversiteler arasında yer aldı.

Yarışmada, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Nurdan Pehlivan ve Zeynep Börekci, hazırladıkları "Raylı Sistemlerde Çift Duyusal Engelliler İçin Güvenli ve Doğrulanabilir BLE Tabanlı Dokunsal Uyarı Sistemi" başlıklı proje ile demiryolu kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Sakallı ise Araştırma Görevlisi İhsan Türkel danışmanlığında hazırladığı "Yaşayan Yol 2053: Kendini Onarabilen Beton Teknolojisi ile Sürdürülebilir Ulaşım Altyapısı" projesiyle karayolu kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Selçuk Çelik, Prof. Dr. Erol Tekin danışmanlığında hazırladığı "Havacılıkta Yeşil Tedarik Zinciri: SAF" başlıklı proje ile havacılık-uzay kategorisinde mansiyon ödülü kazandı. Aynı bölüm öğrencilerinden Şükrannaz Pekşen, Dr. Öğr. Üyesi Nazlıcan Dindarik danışmanlığında geliştirdiği "Su Altı Otonom Stoklama ve Pasif Soğutma Sistemi" projesiyle denizcilik kategorisinde mansiyon ödülüne layık görülürken, Muhammet Emin Çalışkan ise yine Dr. Öğr. Üyesi Nazlıcan Dindarik danışmanlığında hazırladığı "Güçlendirilmiş Raylar Üzerinde Lojistik: Demiryolunda Güçlü ve Öncü Türkiye" projesiyle demiryolu kategorisinde mansiyon ödülü aldı. Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri İsmail Ünal, Hasan Kurt ve Enes Aydın da Dr. Öğr. Üyesi Şafak Aktemur danışmanlığında hazırladıkları "Türkiye'nin Yeni Nesil Manyetik Lojistik Koridoru" başlıklı proje ile karayolu kategorisinde mansiyon ödülü kazandı. Aynı yüksekokul öğrencileri Reyhan Uçar ve Sıla Şimşek ise Dr. Öğr. Üyesi Öztürk Özdemir Kanat danışmanlığında geliştirdikleri "Afet Bölgeleri İçin Otonom Drone Ulaşım Ağı ve Mikro Havalimanı Ağı" projesiyle haberleşme kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Tüm kategorilerde ödül kazanma başarısı gösteren Kastamonu Üniversitesi, toplam yedi ödülle Gazi Üniversitesinin ardından yarışmada en fazla ödül alan ikinci üniversite olarak sıralamada üst basamaklarda yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencilerin elde ettiği başarının üniversite adına memnuniyet verici olduğunu belirterek, yarışmada dereceye giren öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti. Öğrencilerin araştırma, yenilikçi fikir geliştirme ve proje üretme süreçlerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Topal, gençlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik eden organizasyonu düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı