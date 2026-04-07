Kastamonu Üniversitesi'nde tasarlanan desene tescil belgesi

Kastamonu Üniversitesi'nde geliştirilen bir desen tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Dr. Sofya C. Canbolat'ın danışmanlığında 4. sınıf öğrencisi Aleyna Atalar tarafından hazırlanan tasarım, kültürel mirası modern grafik anlayışıyla yorumlamayı hedefliyor.

Kastamonu Üniversitesi'nde yürütülen uygulamalı tasarım çalışmaları çerçevesinde geliştirilen desen tasarımı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tasarım tescil belgesi almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sofya C. Canbolat'ın danışmanlığında 4. sınıf öğrencisi Aleyna Atalar tarafından hazırlanan tasarım, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 5 yıl süreyle tescillendi. Çalışma, kültürel mirasın çağdaş grafik tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanmasını amaçlıyor. Öğrencilerin yenilikçi üretimlerinin ulusal düzeyde resmi koruma kazanması, uygulamalı eğitimin niteliğini de ortaya koyuyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda tasarım, sanat ve inovasyon alanlarında katma değer oluşturan kurumlar olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin akademik rehberlik eşliğinde ortaya koyduğu özgün tasarımların tescillenmesi, eğitim anlayışımızın uygulama temelli yapısını göstermektedir. Kültürel değerlerimizi çağdaş tasarım diliyle buluşturan bu çalışmalar, üniversitemizin marka değerine önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Başarılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Sofya C. Canbolat ve öğrenci Aleyna Atalar'ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Ar-Ge çalışmalarına verdikleri destek dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak'a teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
