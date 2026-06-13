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Kastamonu'da öğrencilerin LGS heyecanı başladı

Kastamonu'da öğrencilerin LGS heyecanı başladı
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Kastamonu'da LGS kapsamındaki Merkezi Sınav'da 3 bin 280 öğrenci ter dökerken, veliler okul önlerinde merakla bekledi.

Kastamonu'da binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Giriş Sistemi kapsamındaki Merkezi Sınav için okulların yolunu tuttu. Öğrenciler, okulda sınavda ter dökerken, velilerin ise dışarıda meraklı bekleyişleri sürüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Giriş Sistemi ( Lgs ) kapsamında bugün gerçekleştirdiği Merkezi Sınav, Kastamonu'da da öğrencilerin büyük heyecanıyla başladı. Saat 09.30'da başlayan sınav öncesi ailelerle birlikte okul bahçelerine gelen öğrenciler, daha sonra arama yapılarak sınav salonlarına alındı. Saat 09.30'da başlayan ilk oturum saat 10.45'e kadar sürecek, ikinci oturum ise 11.30-12.50 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kastamonu'da il genelinde 28 sınav merkezinde gerçekleştirilecek Merkezi Sınav'a 3 bin 280 öğrenci katıldı. Öğrenciler, sınavda ter dökerken velilerin ise okul dışarısında meraklı bekleyişleri sürüyor.

Ablası için okul önünde beklediğini söyleyen Amine Gül Gökkaya, "Ablam Erva, şu anda Göl Anadolu Lisesinde lise sınavına giriyor. O yüzden ablam için dua ediyorum ve onu çok seviyorum" dedi.

Kızının sınava girdiğini belirten Selman Gökkaya ise, "Kızım bu yıl LGS sınavına giriyor. Bizler de Göl Anadolu Lisesine geldik. Dün okulu ziyarete gelip gezmiştik. Kızım sırasını gördü, yetkililer idareciler, çok ilgilendiler. Sıraların oynayıp oynamamasına, ışığın yanmasına, okulun ısısına kadar her şeye dikkat ettiklerini söylediler. Bizler de buna şahit olduk. Başta okul idarecilerimiz olmak üzere okulumuzdaki personele, Bakanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bizim için bu kadar hayati öneme sahip bir sınav için bu kadar hassas olmaları, bizlere yardımcı olmaları daha da mutlu etti. Kızımın özgüvenli bir şekilde daha az bir heyecanla sınava girmesini sağlamaya çalıştık ama yine de kızımızın heyecan içerisinde olması bizi biraz sevindirirken biraz da endişelendirdi. Tabii ki bu bir ölüm kalım sınavı değil. Sonuçta hayatının bir noktası, sınavı kazanabilir de kaybedebilir de, istemediği bir okula da gidebilir, sadece bunun için bu süreci iyi değerlendirdiğini düşünüyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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