Kartepe Genç Akademi 2 Hizmete Sunuluyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın vizyon projelerinden olan Kartepe Genç Akademi'nin ikincisinin hizmete sunulması için protokol imzalandı.

Kartepe Genç Akademi'nin ikincisinin açılması için çalışmaları hızlandıran Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ile protokol imzaladı. Kartepe Genç Akademi 2, Ataşehir Mahallesi'nde gençlere hizmet vermeye başlayacak.

Kartepe Genç Akademi 2 bünyesinde gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, Ebru atölyesi, robotik kodlama, FETEM atölyesi, İngilizce dil kursu, çocuk oyun evi yer alacak.

Ayrıca yeni Gençlik Merkezi ile sosyal alanlar, Planetaryum (Gökev), kütüphane, e-spor sınıfı da yer alacak. Çocuk oyun evi ile 3- 12 yaş grubu çocuklara ücretsiz oyun ve masal terapisi sunulurken, Planetaryum sınıfın da çocuklar gök bilimi ile tanışacak. Genç Akademi 2 çatısı altında da Kartepe Dil Merkezi (KADİM) tarafından orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi verilecek.

Genç Akademi'nin ilgi gördüğünü söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Buna kayıtsız kalmayarak hemen ikinci akademiyi açmak için hazırlıkları başlattık. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile protokolümüz de tamam. En çok seveceğiniz yeni adresiniz olacak Genç Akademi 2 çok yakında, Ataşehir Mahallesi'nde hizmet sunulacak" dedi. - KOCAELİ