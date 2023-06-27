Kartal Belediyesi öğrencisi Mert Bilal Özmek LGS'de Türkiye birincisi oldu

Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi öğrencisi Mert Bilal Özmek, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincileri arasına girdi. Başkan Gökhan Yüksel, Özmek'i ve diğer öğrencileri tebrik ederek eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi öğrencisi Mert Bilal Özmek, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında Türkiye birincileri arasına girdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Özmek'i ve sınavda üstün başarı gösteren diğer öğrencileri tebrik ederek eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran'da yapılan LGS sınavının sonuçları açıklandı. Kartal Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi öğrencisi Mert Bilal Özmek, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 562 öğrenci arasına girdi.

Kurs merkezi öğrencilerinden Hilal Öz, 488,4034 puan ile yüzde 0,53; Muzaffer Emir Uzuner, 480,3736 puan ile yüzde 1,37 dilimine girme başarısı gösterdi.

Mert Bilal Özmek ve sınavda üstün başarı gösteren Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi öğrencilerini tebrik eden Başkan Yüksel, bir kentin ancak eğitime verdiği önem derecesinde geleceğe en güzel şekilde hazırlanabileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Başta öğrencilerimiz olmak üzere, bu başarıya katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ederim. Büyük bir gurur yaşattılar bizlere. Mustafa Necati Destek Kurs Merkezi'ni de tam da böyle başarılara vesile olması için hayata geçirmiştik, bunun da bizler için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söylemeliyim. Bir kent ancak eğitime verdiği önem derecesinde geleceğe en güzel şekilde hazırlanabilir. Tercih dönemlerinde rehberlik hizmetimizle, eğitim-öğretim döneminde de kurs hizmetimizle öğrencilerimize destek olmaya, eğitim yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz."