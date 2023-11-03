Karamürsel Kaymakamı Güzel Kıyı İlkokulunu Ziyaret Etti

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Güzel Kıyı İlkokulunu ziyaret ederek öğretmenlerin sorunlarını dinledi ve öğrencilere hikaye kitabı hediye etti.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Güzel Kıyı İlkokulunu ziyaret etti.

Ereğli Mahallesi'ndeki okulu ziyaret eden Canbaba, okulla ilgili bilgi aldı ve öğretmenlerin sorunlarını dinledi.

Daha sonra 6 kitaplı hikaye setini öğrencilere hediye eden Canbaba, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve onları özendirmek için hikaye kitabı dağıttıklarını belirterek, "Bu setin, yeni okuma yazma öğrenen öğrencilerimizin gelişimlerine faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Canbaba, okul ziyaretlerinin devam edeceğini vurgulayarak, sık sık okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen de yer aldı.