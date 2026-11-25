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Karabük Üniversitesi (KBÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2026-2027 Türkiye Genel Sıralaması'nda 199 üniversite arasında 47'nci sıraya yükseldi.

Karabük Üniversitesi, ODTÜ URAP Araştırma Laboratuvarı'nın 2026-2027 Türkiye Genel Sıralaması'nda önceki döneme göre 10 basamak yükselerek 47'nci sırada yer aldı.

Geçen dönem 57'nci sırada bulunan üniversite, 681,63 puanla 10 basamak ilerleme kaydetti. KBÜ, devlet üniversiteleri arasındaki sıralamada da 46'ncı sıradan 38'inci sıraya yükselerek 8 basamak ilerledi. Üniversite, tıp fakültesi bulunan üniversiteler arasında ise 38'inci sırada yer aldı.

Üniversitelerin akademik performansını bilimsel üretim ve araştırma faaliyetleri üzerinden değerlendiren URAP sıralamasında makale, atıf ve bilimsel doküman sayıları, doktora verileri, uluslararası ve yurt içi ortak yayınlar ile TÜBİTAK projeleri dahil 15 gösterge kullanılıyor.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sıralamadaki yükselişin bilimsel üretim ve araştırma odaklı çalışmaların sonucu olduğunu belirterek akademik iş birliklerini ve nitelikli araştırmaları artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kırışık, elde edilen başarıda emeği bulunan akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı