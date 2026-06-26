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KBÜ, URAP'ta 112 basamak yükseldi

KBÜ, URAP'ta 112 basamak yükseldi
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Karabük Üniversitesi, URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda dünyada 112, Türkiye'de 18 basamak yükselerek önemli bir başarı elde etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, bu ilerlemenin bilim ve araştırma odaklı vizyonun sonucu olduğunu belirtti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), bilimsel üretim ve araştırma performansındaki artışla University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasında hem Türkiye'de hem de dünya genelinde önemli bir yükseliş kaydetti.

Karabük Üniversitesi, URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda yükselişini sürdürerek devlet üniversiteleri arasında 33'üncü, Türkiye genelinde ise 39'uncu sıraya yerleşti.

Üniversite, 2024-2025 döneminde dünya sıralamasında 1841'inci, Türkiye sıralamasında ise 57'nci sırada bulunuyordu.

Açıklanan yeni verilerle Karabük Üniversitesi, dünya sıralamasında 112 basamak yükselerek 1729'unculuğa, Türkiye sıralamasında ise 18 basamak yükselerek 39'unculuğa ulaştı.

Üniversitenin son yıllardaki yükseliş grafiği de dikkat çekti. URAP dünya sıralamasında 2023 yılında 1996'ncı sırada yer alan Karabük Üniversitesi, 2024 yılında 1877'nci, 2025 yılında 1841'inci ve 2026 yılında ise 1729'uncu sıraya yükseldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarının üniversitenin bilim ve araştırma odaklı gelişim vizyonunun bir sonucu olduğunu belirtti.

Kırışık bu ilerleme ilgili olarak, "Karabük Üniversitesi'nin bilim ve araştırma alanlarında ortaya koyduğu gelişimin somut bir yansımasıdır. Bu sonuç, bilgi üreten, araştırma geliştiren ve yüksek etki değerine sahip yayınlar ortaya koyan bir üniversite olma yolunda attığımız adımların karşılığıdır" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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