KBÜ'de Uluslararası Spor Bilimleri ve İnovasyon Kongresi Sona Erdi

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) düzenlenen Uluslararası Spor Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, dört gün süren bilimsel oturumların ardından tamamlandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kongre, "Bilimin ve inovasyonun gücüyle sporun geleceği" temasıyla akademi, kamu ve spor dünyasını bir araya getirdi.

Kongrenin açılışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sporun bilimsel temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, başarıya ulaşmada bilimin rehberliğinin önemine dikkat çekti. Sporun yalnızca fiziksel hareketlerden ibaret olmadığını ifade eden Kırışık, antrenman, beslenme ve uyku süreçlerinin bilimsel veriler doğrultusunda planlanmasının başarıda belirleyici olduğunu söyledi.

İnovasyonun spor alanındaki dönüşümde kritik rol oynadığını vurgulayan Kırışık, spor bilimleri ile yenilikçi uygulamaların birleşmesinin performans artışına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal da kongrede ortaya çıkacak sonuçların Türk sporuna ve kamu politikalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Spor Bilimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ağbuğa ise kongrenin akademik iş birliklerinin güçlenmesine ve spor bilimleri alanında yenilikçi yaklaşımların gelişmesine katkı sunacağını belirtti.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Numan Bahadır Kayışoğlu da sporun toplumsal sorunlara karşı önemli bir araç olduğuna dikkati çekerek, fiziksel aktivite ve sporun akademik boyutunun değerlendirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kongre kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda spor performansı, egzersizin beyin ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, psikolojik iyi oluş, spor-teknoloji ilişkisi ve spor sektöründe inovasyon başlıkları ele alındı.

Uluslararası Spor Bilimleri ve İnovasyon Kongresi, bilimsel değerlendirmeler, akademik paylaşımlar ve kültürel etkinliklerin ardından sona erdi. - KARABÜK

