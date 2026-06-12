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KBÜ'de yapay zekadan siber güvenliğe 220 proje tanıtıldı

KBÜ'de yapay zekadan siber güvenliğe 220 proje tanıtıldı
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Karabük Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi'nde, yapay zeka, siber güvenlik ve robotik alanlarında 220 proje tanıtıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi'nde, öğrencilerin hazırladığı 220 proje ziyaretçilerle buluştu.

Karabük Üniversitesi'mde düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan yapay zeka, siber güvenlik ve robotik alanlarındaki çalışmalar yer aldı.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi binasında gerçekleştirilen sergide, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 180, Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 40 proje olmak üzere toplam 220 çalışma tanıtıldı.

Serginin açılışına Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Türker, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, projelerini katılımcılara tanıtarak teknik detaylar ve geliştirme süreçleri hakkında bilgi verdi. İki gün süren sergi boyunca ziyaretçiler projeleri yakından inceleme fırsatı bulurken, öğrenciler de eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulamalı olarak sergileme imkanı elde etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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