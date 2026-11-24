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Karabük Üniversitesi(KBÜ), EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Sıralaması'nda Batı Karadeniz'de birinci, Türkiye genelinde 13'üncü, Avrupa'da ise 193'üncü oldu.

Karabük Üniversitesi, 37 ülkeden üniversitelerin değerlendirildiği EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Sıralaması'nda 193'üncü sırada yer alırken Batı Karadeniz'de birinci, devlet üniversiteleri arasında 11'inci, Türkiye genelinde 13'üncü sıraya yerleşti.

Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarının mühendislik alanındaki performansını değerlendiren sıralamada KBÜ, üst üste ikinci yıl listeye giren Türk üniversiteleri arasında yer aldı.

İlk kez 2025'te yayımlanan sıralamada Türkiye'den üniversite sayısı bu yıl 16'dan 19'a yükseldi. KBÜ, her iki yılda da listede yer alma başarısı gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, sonuçların üniversitenin mühendislik alanındaki çalışmalarının karşılığını gösterdiğini belirterek, akademisyen ve öğrencilerle yürütülen çalışmalarla Türkiye ve Avrupa'daki konumlarını daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Kırışık, üniversitenin Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gücüne katkı sunmak amacıyla mühendislik ve bilim odaklı üretimlerini artırmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı