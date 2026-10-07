Karabük'te öğrenci güvenliği tedbirleri Vali Çağatay başkanlığında görüşüldü

Karabük Vali Oktay Çağatay başkanlığında, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesine yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği "okul ve çevresi güvenlik tedbirleri toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Çağatay'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Başsavcı Vekili Musa Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sami Çift ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda; öğrencilerin eğitim ortamlarına güvenli bir şekilde ulaşmaları, okul ve çevrelerinde huzur ve güvenliğin korunması, okul çevrelerinde karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi ve mevcut güvenlik uygulamalarının etkin şekilde sürdürülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, ilgili kurumlar tarafından yürütülen uygulamalar ele alınarak ihtiyaç duyulan ilave tedbirler görüşüldü. Vali Çağatay, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürebilmeleri için okul ve çevrelerinde gerekli güvenlik tedbirlerinin titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekti. Okul çevrelerinde ortaya çıkabilecek risklerin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Oktay Çağatay, ilgili kurumların kendi sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmaların hassasiyetle sürdürülmesi ve uygulamaların düzenli olarak takip edilmesi talimatını verdi.

Toplantı, alınan kararların ilgili kurumlar tarafından uygulanması ve okul ile çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin düzenli olarak takip edilmesi kararıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı