Karabük'te akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Karabük'te ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" gerçekleştirildi.

Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Salonu'nda düzenlenen turnuvada öğrenciler; strateji, dikkat ve düşünme becerilerini geliştiren çeşitli zeka oyunlarında mücadele etti. Katılımcılar, hem bireysel yeteneklerini sergileme hem de centilmence rekabet etme imkanı buldu.

Turnuvanın ödül törenine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, öğrencileri elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Akbaş, bu tür organizasyonların öğrencilerin özgüvenlerini artırdığını ve kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağladığını belirterek, Karabük'ün eğitim alanında güçlü bir konumda olduğunu ifade etti.

Akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimin de önemli olduğuna dikkat çeken Akbaş, öğrencilere sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde bulundu. Akbaş, "Geleceğimiz olan sizlerin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedefimizdir. Eğitimde yürütülen proje ve çalışmalarla başarılarımız artarak devam edecektir." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere ödül ve madalyaları takdim edildi. Akbaş, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen idareci, öğretmen ve hakemlere teşekkür etti.

İlkokul kategorisinde Pentago oyununda Altınsafran İlkokulu öğrencisi İpek Açıkyer, Motif oyununda Misak-ı Milli İlkokulu öğrencisi Muhammet Gökcekli, Küre oyununda Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu öğrencisi Kaan Bera Temiz, Abluka oyununda İsmet Paşa İlkokulu öğrencisi Ali Dereli ve Equilibrio oyununda 60. Yıl Vali Nafiz Kayalı İlkokulu öğrencisi İbrahim Hamza Aydın il birincisi oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Küre oyununda Şehit Murat Akdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Kalender, Pentago oyununda Emek Ortaokulu öğrencisi Mustafa Şanlı, Mangala oyununda TOKİ Bahaddin Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esma Nur Öztosun, Kulami oyununda Karabük Erkek Proje Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Çağrı Günaydın ve Abluka oyununda Eskipazar Ortaokulu öğrencisi Erol Ensar Yetek il birinciliğini elde etti. - KARABÜK

