Kamerun'da Türkçe Eğitim Dershanesi Açıldı

Kamerun'da Türkçe Eğitim Dershanesi Açıldı
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Türkiye'de eğitim alacak Kamerunlu askeri lise öğrencileri için Kamerun Harp Okulu'nda Türkçe Eğitim Dershanesi açıldı. İlk ders, Milli Savunma Bakanı'nın ziyaretinin ardından verildi.

TÜRKİYE'de eğitim alacak Kamerunlu askeri lise öğrencilerinin Türkçe öğrenmelerini desteklemek amacıyla Kamerun Harp Okulu'nda açılışı yapılan dershanede, ilk Türkçe ders verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in 7 Mayıs 2025 tarihinde Kamerun ziyareti sırasında mevkidaşı Joseph Beti Assomo ile Türkçe Eğitim Dershanesi'nin açılışını gerçekleştirmişti. Türkiye'de eğitim alacak Kamerunlu askeri lise öğrencilerinin Türkçe öğrenmelerini desteklemek amacıyla, Kamerun Harp Okulu'nda açılışı yapılan dershanede ilk Türkçe ders verildi. İlk derse Kamerun Büyükelçimiz Volkan Öskiper ve Kamerun Askeri Ataşemiz Kurmay Albay Fırat Kaplan katıldı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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