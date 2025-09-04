Jean Monnet Burs Programı 2026-2027 Başvuruları Açıldı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından yürütülen Jean Monnet Burs Programı'nın 2026-2027 akademik yılı başvuruları başladı.

AB Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Jean Monnet Burs Programı'nın 2026-2027 akademik yılı duyurusu, 4 Eylül 2025 tarihinde yayımlanmıştır. Katılım öncesi AB Mali Yardımı (IPA) kapsamında finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen burs programı için başvurular 4 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecektir. Program, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedeflemektedir" denildi.

Burstan bugüne kadar 3 binden fazla vatandaşın faydalandığı belirtilerek, "Jean Monnet Burs Programı ile 2026-2027 akademik yılında yaklaşık 150 vatandaşımıza toplam 7 milyon avro tahsis edilmek suretiyle AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda lisansüstü öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sağlanması öngörülmektedir. Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenmektedir. Programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilmektedir. Jean Monnet Burs Programı'na ilişkin detaylı bilgiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın (https://www.ab.gov.tr/54098.html) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinden erişilebilmektedir" ifadelerine yer verildi.