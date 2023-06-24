İTÜ'den 3 bin 195 öğrenci mezun oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250. yıl mezuniyet töreninde 3 bin 195 öğrenci diplomalarını aldı. Törene Azerbaycan'daki üniversiteler de canlı bağlantıyla katıldı. Okul birincilerine madalya verildi.

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 250. yıl lisans ve lisansüstü mezuniyet töreninde, 3 bin 195 öğrenci diplomalarına kavuştu.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, mezuniyet töreni İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ndeki stadyumda gerçekleştirildi.

Diplomalarına kavuşan 2 bin 524'ü lisans, 671'i yüksek lisans olmak üzere toplam 3 bin 195 öğrenci, sevinçlerini yakınları ve hocalarıyla paylaştı.

Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, üniversitenin yakın zamanda başarılı sıralama sonuçları elde ettiğini belirterek mühendislik ve teknoloji alanında Türkiye'de birinci, dünyada 108. olduğunu aktardı.

Üniversitenin, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda genel sıralamada dünyada 58'inci, "nitelikli eğitim" ve "insana yakışır iş ve ekonomik büyüme" alanlarında ise ilk 10'da yer aldığına işaret eden Koyuncu, gelecek günlerde İTÜ'lüleri gururlandıracak yeni başarı haberlerinin geleceğini müjdeledi.

Rektör Koyuncu, 2023 mezunlarının 250. yıl mezunları olmasının özel bir anlamı olduğunu da vurgulayarak, yollarının ve bahtlarının açık olmasını temenni etti.???????

Azerbaycan'daki üniversiteler İTÜ'nün mezuniyet sevincine ortak oldu

Bu arada, Azerbaycan'ın en iyi üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Bakü Devlet Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesinin aynı saate rastlayan mezuniyet törenleri, canlı bağlantıyla stadyuma kurulan dev ekrana yansıtıldı.

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev, canlı bağlantı aracılığıyla İTÜ'lü öğrencilere, "Aziz kardeşlerimiz, 6 bin mezunumuzla buradan sizi yürekten tebrik ediyoruz. Hep birlikte Türk dünyasını daha da güçlendireceğiz." ifadeleriyle seslendi.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Valiyev de gençlerin Azerbaycan ve Türkiye'nin bugün olduğu gibi gelecekte de bir yola baş koymasında büyük cesaret göstereceklerini belirterek, "Tek millet, iki devlet." vurgusu yaptı.

Okul birincilerine madalya verildi

Daha sonra, İTÜ 250. Yıl Yüksek Lisans Mezunları adına 4,00 ortalamayla Elektronik Mühendisliği'nden mezun olan Miraç Şamil Yiğit ve lisans mezunları adına Ekonomi bölümünü 3,99 ortalamayla bitiren Arda Barış Gözcü de konuşma yaptı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, okul birincilerine madalyalarını takdim etti.

Tören sonunda öğrenciler ile öğretim üyeleri günün anısına fotoğraf çektirdi. Tören, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu'nun öğrencilerle birlikte yaptığı yemin ve kep atma törenlerinin ardından sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da oğlunun mezuniyeti dolayısıyla törene katıldı.