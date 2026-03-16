Haberler

İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına soruşturma

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Valiliği, 12 Mart programında İstiklal Marşı'nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin görüntüler üzerine okul yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

Karaman Valiliği, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programında İstiklal Marşı'nın bir bölümünün Arapça okunmasına ilişkin kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Valiliğinin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi

Görüntüler Avrupa ülkesinden! İran'ı vuracak füzeler uçaklara yüklendi
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat

Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

zırzop:

İngilizce yada Almanca okunurken kimse ses etmiyor ama

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye yaptığı tavır iftara damga vurdu

İftar programına damga vuran an!
Alisson Liverpool'da kalacak mı? Son kararını verdi

Liverpool'da Galatasaray maçına saatler kala Alisson gelişmesi
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
Dugin: Netanyahu eğer öldüyse Mesih'lerinin ortaya çıkması gerekiyor

Dugin'den dikkat çeken "Mesih" yorumu: Eğer Netanyahu öldüyse...
Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye yaptığı tavır iftara damga vurdu

İftar programına damga vuran an!
Uzak Şehir tutkunlarına kötü haber

Hayranlarına kötü haber
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

Dengeleri değiştirecek silah yeraltından çıktı! İşte ateşlenme anları