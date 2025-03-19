Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildi

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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dışında, 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle 27 kişinin daha diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Diplomaları iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Listede ayrıca iş dünyasından da isimler var.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin üniversite diploması iptal edildi. Bu kararla birlikte, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmak üzere ön seçime tek aday olarak giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması, ön seçime 5 gün kala iptal edilmiş oldu.

Diplomanın "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirmesinin yankıları sürerken İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapma hakkı kazanan ve diplomaları iptal edilen 27 kişiden bazılarının da isimleri kamuoyuna yansıdı.

SABAH PROFESÖRDÜ, AKŞAM LİSE MEZUNU OLDU

Diploması iptal edilen isimler arasında İmamoğlu'nun yanı sıra Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Alınan karar sonucu diploması iptal edilen Saybaşılı, üst mahkemeden aksi bir karar çıkmaması halinde öğretim üyeliğine devam edemeyecek.

Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlanan Saybaşılı, doktora eğitimini Fransa'da Sarbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştı.

Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildiProf. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı

ÜNLÜ İŞ İNSANININ DA KIZI VAR

TGRT Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, İmamoğlu dahil diploması iptal edilen 28 kişinin ismine ulaştığını belirtti. Yarkadaş "Diploması iptal edilenler arasında ünlü bir iş insanının kızı da var" dedi.

Diploması iptal edilen kişilerden bazıları şu şekilde:

Sevgi Toprak Tunga (İş insanı - Halis Toprak'ın kızı)

Alper Tunga (İş insanı - Halis Toprak'ın damadı)

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK üyesi)

Naciye Aylin Ataay (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nde profesör)

Mustafa Kerem Erman (Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı)

Nur Taşkent (STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Alp Taşkent (STFA Yönetim Kurulu Üyesi)

Dün profesördü bugün lise mezunu! İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edildi
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Eğitim
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Sahtekar dan Cumhurbaşkanı olmaz....

Yorum Beğen267
Yorum Beğenme177
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Haber YorumlarıHiE :

Kadroya bakınca parası olan dayısı olan işini yürütmüş gibi sanki

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Yorum Beğenme67
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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

COK GÖEZE BATMASIN DIYE BIRKAÇ KİŞİYİ DAHA HARCAMIŞLAR....TEK ADAM REJIMLERINDE OLUR BOYLE SEYLER..ADALEDET HUKUK DEMOKRASI SIZEDE LAZIM OLACAK BIRGUN..BOYLE BIR HUKUKSUZLUGU TURKIYE VATANDASI OLAN KIMSE DESTEKLEYEMEZ KENDINIZE GELIN...SURUYE LIBYA İRAN GIBI MI OLMAK ISTIYORSUNZ

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Yalancının mumu, aday oluncaya kadar yanarmışşşş...

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Haber YorumlarıRevolver:

yapılanın ne olduğunu emri kimin verdiği gayet açık.. bu iktidar bir günde sizin kimliğimizdeki cinsiyetinizi bile değiştirir.. hukuksuzluk bunların hukuku olmuş..

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme83
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Haber Yorumlarıhasan kaçan:

adam 20 li yaşlarda başlamış üçkağıda. üniversitenin kurucusu söylüyor o yıllarda denkliği yok diye. muhtemelen rüşvetle denklik aldılar.

Yorum Beğen93
Yorum Beğenme48
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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

bu gün üniversiteyi aldatan yarın halkı da aldatır kandırır, silinmeli siyaset sahnesinden.

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme43
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Haber YorumlarıHalit:

ama bu Naciye Aylin Ataay babası o zamanın iü profesörüdür ye kürküm ye

Yorum Beğen89
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Haber Yorumlarıahmet izmir:

Makalelerini de parayla başkasına yazdırtmış olmalı

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Peki bu insanların mezun ettiği kişiler ne olacak. Zamanında neden kontrol edilmemiş. Çok saçma şeylerle uğraşmak da neyin nesi. Belki de bu mağdurların bile haberleri yoktur.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme14
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