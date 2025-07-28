İstanbul Kent Üniversitesi, Üniversite Tercih Fuarı'nda Öğrencilerle Buluştu

İSTANBUL Kent Üniversitesi, 25-26-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Üniversite Tercih Fuarına, tüm fakülteleri ve meslek yüksekokullarını kapsayan akademik kadrosuyla katıldı. Üniversitenin standı, binlerce öğrenci ve veli tarafından ziyaret edildi.

Üniversite, 'Geleceğin Bu Kent'te' mottosuyla aday öğrencilere yalnızca bölüm bilgisi değil, bir yaşam deneyimi sunmayı hedefledi. Taksim ve Kağıthane kampüslerinden ilhamla hazırlanan mini yaşayan kampüs tasarımı ile ziyaretçilere İstanbul Kent Üniversitesi atmosferini yaşatmak amaçladı.

TÜM BÖLÜMLERDEN AKADEMİK KATILIM VE BİREBİR REHBERLİK

Üniversitenin her bölümünden akademisyenlerin katıldığı fuarda, aday öğrenciler ve veliler; eğitim içerikleri, staj imkanları, çift anadal/yandal, mavi diploma, erasmus fırsatları ve kampüs yaşamı hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu. Ayrıca tercih süreciyle ilgili her türlü soru ve ihtiyaç için sahada görev alan uzman tercih danışmanları, adaylara birebir destek sunarak bilinçli tercih yapmalarına yardımcı oldu.

Üniversite'nin, 2025-2026 akademik yılı itibariyle açılacak olan yeni bölümleri ise şu şekilde oldu:

"Eczacılık (İngilizce)

"Endüstri Mühendisliği

"Bilgisayar Mühendisliği

"Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)

"Kozmetik Teknolojisi

"E-Ticaret ve Pazarlama

"Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği

"Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği.

"Yaşlı Bakımı

"Tele Sağlık Teknikerliği."

Açılacak olan yeni bölümlerin fuarda en çok bilgi alınan programlar arasında yer aldığı aktarıldı. Fuarda yer alan akademik kadro ve tanıtım uzmanları yeni bölümlere ilişkin tüm detayları öğrencilerle paylaştı.

Yaşayan kampüs standında geniş oturma alanları, interaktif danışma masaları, VR Kampüs Turu yer aldı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Kent Üniversitesi olarak eğitim-öğretim süreçlerine yalnızca akademik bilgi değil, kültürel bir yaşam vizyonu da ekliyoruz. Tercih sürecinde yanınızda olmaktan ve gençlerin gelecek yolculuklarında eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Fuar boyunca standımıza gelerek bizleri yakından tanıyan tüm aday öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz" denildi.