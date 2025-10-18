İstanbul Kent Üniversitesi'nde Ağaç Dikme Etkinliği

İSTANBUL Kent Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, öğrencilerini hem doğayla hem de üniversite kültürüyle buluşturduğu bir etkinliğe imza attı. 17 Ekim tarihinde gerçekleştirilen oryantasyon etkinliği kapsamında, fakültenin ilk öğrencileri, akademisyenleri ve üniversite yönetimiyle Mesut Yılmaz Hatıra Ormanı'nda ağaç dikimi yapıldı.

Etkinliğe, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Acar, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelikyay, akademik kadro ve fakültenin ilk öğrencileri katıldı.

'KÖKLERİ KENT'TE, UFKU DÜNYADA BİR MÜHENDİSLİK NESLİ'

Rektör Prof. Dr. Necmettin Atsü, etkinlikte yaptığı değerlendirmede doğaya duyarlı mühendislik anlayışının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bizler, yalnızca bilgi ve teknoloji üretmeyi değil, aynı zamanda bu bilginin insanlık ve doğa yararına kullanılmasını önemsiyoruz. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin ilk öğrencilerinin bu anlamlı etkinlikle fakülte tarihine attığı ilk adım, hem akademik hem de insani bir farkındalığın sembolüdür. Her bir fidan, geleceğe umutla bakan bir genç mühendisimizin doğaya bıraktığı izdir."

'DOĞA BİLİNCİYLE YETİŞEN GENÇ MÜHENDİSLER'

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Demir ise fakültenin vizyonuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimi yalnızca sınıflarla sınırlı görmüyoruz; öğrencilerimizin yaşamın her alanında öğrenen, üreten ve fark yaratan bireyler olmalarını önemsiyoruz. Bu etkinlik, yalnızca bir fidan dikme çalışması değil; fakültemizin ilk öğrencilerinin geleceğe bıraktığı kalıcı bir izdir. 'Geleceğin Lider Mühendisleri Bu Kentte' mottosuyla yola çıktık; bu fidanlar, o liderlerin sorumluluk bilinciyle yeşerecektir."

'GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YEŞİL BİR TÜRKİYE İÇİN EL ELE'

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Acar da etkinliğin çevre bilinci açısından taşıdığı mesajı şu sözlerle ifade etti:

"Amacımız, öğrencilerimize yalnızca teknik beceri kazandırmak değil, aynı zamanda çevre bilinci ve toplumsal sorumluluk duygusunu da kazandırmaktır. Fakültemizin ilk öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, tüm üniversitelere bir çağrıdır: Geleceğin mühendisleri olarak ülkemizin yeşil geleceğine sahip çıkalım."

'YENİ FİLİZLER, YENİ UMUTLAR'

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelikyay ise fakültenin ilk etkinliğini "yeni bir geleneğin başlangıcı" olarak tanımlayarak şunları söyledi:

"Bugün sadece ağaç dikmedik, aynı zamanda fakültemizin geleceğine dair bir umut ektik. Bu fidanlar, öğrencilerimizin bilgiyle ve emekle kök salacak hikayelerinin ilk sembolleridir. Her biri, sürdürülebilir bir geleceğe inancımızı temsil ediyor."

GELECEĞE UMUT, TOPRAĞA HAYAT

'Yeni Filizler, Yeni Umutlar' mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen mühendislik öğrencileri de yer aldı. Öğrenciler, İstanbul Kent Üniversitesi'nin onursal kurucusu ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz adına oluşturulan hatıra ormanında çınar fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlik sonunda öğrenciler, her yıl geleneksel hale getirilmesi planlanan 'Kentle Büyüyen Ağaçlar' projesi kapsamında, çevre bilinciyle toplumsal sorumluluğu birleştiren yeni etkinlikler düzenleme sözü verdi.