İstanbul Kent Üniversitesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

İSTANBUL Kent Üniversitesi, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği mezuniyet töreniyle 2024–2025 Akademik Yılı'nı noktaladı.

Törene İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Nedret Apaydın ve Kağıthane Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eyüp Albayrak da katılarak mezunlara destek verdi.

Tören, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in konuşmalarıyla başladı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,Fakülteler ve yüksekokullar bazında düzenlenen törenlerde, dereceye giren öğrenciler sahneye davet edilerek başarıları onurlandırıldı. Üniversitenin Psikoloji Bölümü birincisi Tuğçe Yaldız mezunlar adına konuşma yaparak duygularını paylaştı ve ödülünü Mütevelli Heyet Başkanı Berna Yılmaz'ın elinden aldı.

Törenin devamında Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ile çeşitli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı. Etkinlik, fakülteler tarafından hazırlanan meslek yemini törenleri ve kortej yürüyüşü ile devam etti. Mezuniyet töreni, öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla kutlandı.

İstanbul Kent Üniversitesi, tarafından yapılan açıklamada "Mezunlarımızı çağdaş, donanımlı ve topluma değer katan bireyler olarak uğurlamanın gururunu yaşıyor" ifadelerine yer verildi.