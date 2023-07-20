İstanbul Gelişim Üniversitesi Tercih Tanıtım Günleri Başladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Tercih Tanıtım Günleri'ni başlattı. 8 Ağustos tarihine kadar İGÜ'yü ziyaret eden üniversite adayı öğrenciler, tercih süreçlerinde hem bölümler hakkında bilgi edinebilecek hem de üniversite tercihlerini uzmanlarla birlikte yapabilecek.

Öğrencilerin beklediği YKS sonuçları açıklandı. İstanbul Gelişim Üniversitesinin yaptığı açıklamaya göre Tercih Tanıtım Günleri kapsamında öğrenciler, 8 Ağustos 2023 tarihine kadar İGÜ'ye gelerek bölümler hakkında bilgiler alıp, sorularına yanıt bulabilecek. Uzmanlarla birlikte üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, "İGÜ Kampüste Tercih İndirimi" kazanacak.

"AKREDİTE EDİLEN BÖLÜMLER GLOBAL ÖLÇEKTE AVANTAJLAR KAZANIYOR"

"İGÜ'nün, Türkiye'nin uluslararası akredite edilmiş en fazla programa sahip olan üniversitesi olduğunu ifade eden İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, "Kalitenin bir ölçüsü olan akreditasyon, eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinin iyi yönetildiğini gösterir. Üniversitemizde fakülte programlarının yüzde 85'i, tüm programların ise yüzde 50'si akredite edilmiştir. Akredite edilen bölümleri tercih eden öğrenciler, global ölçekte avantajlar kazanıyor. 130'un üzerinde dünya üniversitesi ile olan iş birliklerimiz; öğrencilerin, dünya ve farklı kültürler ile iletişim kurma olanaklarını genişletiyor" İfadelerini kullandı.