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İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarları Açıldı

Eğitim Haberleri

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Klinik Psikoloji Laboratuvarı ve Beyin, Biliş ve Davranışsal Bilim Laboratuvarı'nı açarak öğrencilere pratik deneyim imkanı sağladı. Öğrenciler, nöropsikolojik çalışmalar yaparak EEG cihazıyla araştırmalar gerçekleştirebilecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarları açıldı. Klinik Psikoloji Laboratuvarı ve Beyin, Biliş ve Davranışsal Bilim Laboratuvarı'nda öğrenciler, derste öğrendikleri teorileri deneyimleyebilecek; nöropsikolojik çalışmalar yaparak EEG cihazıyla araştırmalar gerçekleştirebilecek.İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), öğrencilere sağladığı imkanlara bir yenisini daha ekledi. Açılışı düzenlenen Klinik Psikoloji Laboratuvarı ve Beyin, Biliş ve Davranışsal Bilim Laboratuvarı ile öğrenciler, derslerde gördükleri teorik kuramların pratikteki uygulanışını görme ve deneyimleme fırsatı yakalayacak. Klinik Psikoloji Laboratuvarı'nda, grup terapi programlarına katılabilecek olan öğrenciler; Beyin, Biliş ve Davranışsal Bilim Laboratuvarı'nda ise nöropsikolojik çalışmalar yaparak EEG cihazıyla araştırmalar gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

İstanbul Gelişim Üniversitesi EEG Eğitim Haberler

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