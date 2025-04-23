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İstanbul'daki depremlerin ardından okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı

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İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yarın (24 Nisan) okullar tatil edilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Okulların yarın açık olacağını belirten Bakan Tekin, "Okullarımızda herhangi bir olumsuz durum yok." dedi.

İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen depremlerin ardından çok sayıda artçı deprem yaşandı. Panik yaratan depremlerin ardından yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

YARIN OKULLAR TATİL DEĞİL

CNN Türk'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin, "Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak." dedi.

İstanbul'daki depremlerin ardından okullar tatil edilecek mi? Bakan Tekin açıkladı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Eğitim
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