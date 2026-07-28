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İstanbul'da Okullara Mescit Düzenlemesi

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İstanbul Valiliği, okullarda mecsit açılması hususunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği, okullarda mecsit açılması hususunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi.

İstanbul Valiliği, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni okul projelerinde mescit alanı ayrılması, mevcut okullarda ise uygun alanların cuma mescidi olarak düzenlenmesine ilişkin yazıyı ilgili kurumlara gönderdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (c) bendi ile Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 81. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde; öğrencilerin uygun zaman aralıklarında ibadetlerini güvenli olarak yerine getirebilmeleri ve ibadet gerekçesiyle okul dışına çıkışlarının en aza indirilerek eğitim süreçlerinin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyenler için okul bünyesinde uygun fiziki şartlara sahip mescit alanlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda; yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında, cuma namazı kılınabilmesine imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanına yer verilmesi, halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise mevcut imkanlar çerçevesinde uygun alanların dönüştürülmesi suretiyle, cuma mescidi olarak kullanılmak üzere alan oluşturulması hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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