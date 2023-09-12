İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim

İSTANBUL - İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Beyoğlu ve Fatih'te gerçekleştirilen denetimlerde servis şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri Beyoğlu ve Fatih'te okul servislere yönelik denetimler gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Denetimlerde okul servis araçları durdurularak kontrol edildi. Ekipler, kurallara uyulup uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve evrak kontrollerini yaptı. Beyoğlu'ndaki denetimlerde muayene süresi dolan bir servis aracına 950 TL para cezası kesildi. Okul Servisi sürücüsü İrfan Baş, "En azından şu korsan ortadan kalksın. Korsan servisçilik kalksın biz de işimizi yapalım. Eksiğimiz yok, görüyorsunuz. Elimizden gelen itinayı gösteriyoruz. Çocuklarımızın canını taşıyoruz. Korsan olmazsa hiçbir sorun olmaz. En güzeli bu" dedi.