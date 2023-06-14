İstanbul'da İmam Hatip Okulları Öğrencilerine Ödül Töreni

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 'Her Kitap Yeni Bir Hayat 7. Kitap Okuma Yarışması' ile 'Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi. İstanbul'daki imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencileri için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ödül töreni yapıldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Her Kitap Yeni Bir Hayat 7. Kitap Okuma Yarışması" ile "Peygamberim Önderim 40 Hadis-i Şerif Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

İstanbul'daki imam hatip ortaokulu ve lisesi öğrencileri için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ödül töreni yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, atandıktan sonra kentte ziyaret ettiği ilk okulun burası olduğunu söyledi.

Okulu çok beğendiklerini dile getiren Gül, "Ama hep derler ya 'İyi okul yok. İyi öğretmen, iyi öğrenci ve iyi veli var.' Ben aslında burada üçünü de görüyorum. Hem velilerimizin ilgisi hem öğretmenlerimizin bu işe sahip çıkması hem öğrencilerimizin katılımı, köklü bir okul olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin daha da ileriye gideceğinin bir göstergesi." dedi.

Vali Gül, kitap okumanın önemli olduğunu ancak okunanın Kur'an-ı Kerim olmasının bunu daha da anlamlı kıldığını belirterek, "Hayatımızın sonuna kadar aklımızda, kalbimizde bulunacak. Bu bilgiler hem aile hayatımızı hem bireysel hayatımızın hem de dünyaya geliş amacımızı daha anlamlı kılan bilgiler oluyor." diye konuştu.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise bu iki önemli yarışmanın ödül töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bu yarışmaların Milli Eğitim Bakanlığının ders müfredatlarını çok yakın olarak destekleyen, birlikte öğrenmeyi ve gelişme kültürünü tesis etmeyi çok iyi bir şekilde başaran çok önemli etkinlikler olduğuna dikkati çeken Yazıcı, şunları söyledi:

"Temel amacımız da hepimizin umudu olan gençliğimizin en iyi şekilde yetişmesi, kendi kimliğimizi, değerlerimizi en iyi şekilde içselleştirilmesi ve hayatlarına taşınmasıdır. Gençlerimizin özellikle kitapla buluşmaları, kitapla beraber dinimizin ilk emri olan 'Oku' ile anlam taşıması ve o ilahi mesajları en iyi şekilde gençlerimizin hayatlarına dahil etmesi bu yönüyle çok kıymetli. Ben her okunan kitabın çocuklarımızın yaşamında yeni bir değer olduğuna yürekten inanıyorum."

"Dünyayı okuyan gençler yetiştirmek için bir mücadelemiz var"

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da imam hatip okullarının kurucusu Mahmut Celalettin Ökten'in imam hatip öğrencisini çift kanatlı olarak tarif ettiğini söyledi.

Kendilerinin de o gençliği yetiştirmek ve onlara katkı sağlamak için yola çıktıklarını, imam hatiplileri bir tarafta Hz. Muhammed'in hadis-i şerifleri kapsamında dünya vizyonunu ve ahirete bakış açılarını güncelleyip yeni döneme adapte etmeye çalıştıklarını dile getiren Ceylan, "Bir yandan da kitap okuma yarışmalarıyla sadece kitap okuyan değil, satır aralarını da okuyan, hayatı okuyan, dünyayı okuyan gençler yetiştirmek için bir mücadelemiz var." değerlendirmesini yaptı.

Bu etkinliğin "kaybedeni olmayan bir yarışma" olduğunu vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Hepimizin hayatına ve gönlüne dokunan işlere bu süreçlerde imza attık. Sadece hadis-i şerifleri veya kitapları okumadık, bir şekilde hayatımızın bir parçası haline getirmeye gayret ettik. Biz, Peygamber Aleyhisselam'ın, o Medine'nin o güzel ikliminde yürüyen Ashab-ı Kiram'ın 21. yüzyılda yaşayan temsilcileri olmak için adım attık. Onlar gibi bir dünya vizyonu, onlar gibi bir ukba bakış açısını kazanmaya gayret ettik."

Konuşmaların ardından ortaokul ve lise kategorilerinde dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Yazıcı'nın elinden aldı.